طلب عاجل للرئيس الأوكرانى من أستراليا

جدة - نرمين السيد - طلب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، من أستراليا إمداد بلاده بمركبات "بوشماستر" المدرعة، والمزيد من الأسلحة فى خطاب عبر الفيديو ألقاه اليوم الخميس، أمام البرلمان الأسترالى.





وقال زيلينسكى فى الخطاب، إن هذه المركبات "ستفعل الكثير من أجل حريتنا وأمننا المشتركين أكثر من البقاء متوقفة على أرضكم".

وتابع زيلينسكى: "لديكم مركبات مدرعة جيدة للغاية هى بوشماستر والتى يمكن أن تساعد أوكرانيا بشكل كبير، وغيرها من المعدات التى يمكن أن تعزز مكانتنا فيما يتعلق بالتسلح"، بحسب صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية.

وأكد الرئيس الأوكرانى أن بلاده "لا تقبل الهزيمة" ضد روسيا طالما أنها تستطيع الاعتماد على دعم المجتمع الدولى، معربا عن امتنانه للدعم الذى قدمته أستراليا لأوكرانيا حتى الآن.

وتعهدت أستراليا بتقديم 25 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك الطائرات بدون طيار، وأعلنت أنها ستطبق تعريفات جمركية ضخمة على جميع الواردات من روسيا وداعمتها بيلاروسيا.

وأرسلت الحكومة الأسترالية بالفعل 91 مليون دولار كمساعدات عسكرية و65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشهر الماضى.