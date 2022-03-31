وقال زيلينسكى فى الخطاب، إن هذه المركبات "ستفعل الكثير من أجل حريتنا وأمننا المشتركين أكثر من البقاء متوقفة على أرضكم".
وتابع زيلينسكى: "لديكم مركبات مدرعة جيدة للغاية هى بوشماستر والتى يمكن أن تساعد أوكرانيا بشكل كبير، وغيرها من المعدات التى يمكن أن تعزز مكانتنا فيما يتعلق بالتسلح"، بحسب صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية.
وأكد الرئيس الأوكرانى أن بلاده "لا تقبل الهزيمة" ضد روسيا طالما أنها تستطيع الاعتماد على دعم المجتمع الدولى، معربا عن امتنانه للدعم الذى قدمته أستراليا لأوكرانيا حتى الآن.
وتعهدت أستراليا بتقديم 25 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما فى ذلك الطائرات بدون طيار، وأعلنت أنها ستطبق تعريفات جمركية ضخمة على جميع الواردات من روسيا وداعمتها بيلاروسيا.
وأرسلت الحكومة الأسترالية بالفعل 91 مليون دولار كمساعدات عسكرية و65 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الشهر الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب عاجل للرئيس الأوكرانى من أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.