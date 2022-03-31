عاجل- إجراء جديد من الصين بشأن مصادر الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "اللاعبين فى السوق أحرار فى اختيار العملة فى التسويات الثنائية. وإن استخدام العملات الوطنية الخاصة فى عملية التجارة المنتظمة والتعاون الاقتصادى قد يساعد فى تجنب مخاطر العملة وتقليل الخسائر الناجمة عن تبادل العملات".

ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، تخطط الشركات الصينية لاستخدام الروبل أو اليوان على نطاق أوسع فى التجارة مع روسيا "على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مع مراعاة التغيرات فى السوق".

وأشارت الوزارة إلى أنه "بطبيعة الحال، سوف نستخدم عملات الدول الأخرى لاعتبارات مختلفة".