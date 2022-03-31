عاجل- بوتين يتراجع أمام الضغوط الأوروبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الألمانية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أبلغ المستشار أولاف شولتس، أن تسديد ثمن الغاز باليورو ما يزال ممكنا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت، إن بوتين أبلغ شولتس أن عمليات التسديد من جانب أوروبا الشهر المقبل "ستظل باليورو وستحول كالمعتاد على بنك غازبروم الذى لم تطاله العقوبات" على أن يتكفل تحويل المبالغ إلى الروبل. وأضاف أن بوتين شدد فى المكالمة الهاتفية مع شولتس، على أنه "لن يتغير شيء بالنسبة لشركاء العقود الأوروبيين" عندما يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ فى الأول من أبريل.

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