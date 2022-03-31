الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان الجمعة

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، الجمعة، بعد صلاة المغرب وذلك في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة ومدينة العين والظفرة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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