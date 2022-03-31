نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فضاء أولياء التلاميذ 2022 كشف نقاط تسجيل دخول كشف نقاط tharwa.education.gov.dz في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 لاستخراج كشف النقاط من أهم المواقع في الجزائر التي يجري عليها بحث مكثف الآن، من قبل ملايين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم وكشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2022، ويتم استخراج كشف النقاط إلكترونياً من خلال رابط فضاء الأولياء 2022 tharwa.education.gov.dz، حيث يستطيع الطالب أو ولي الأمر بكل سهولة وهو جالس مكانه استخراج نتائج جميع المراحل إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى المؤسسات التعليمية والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير.
قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان سلامة الطلاب والطالبات والكادر التعليمي من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط تشديد كامل على اتخاذ جميع الإجراءات من التباعد ولبس الكمامات وغير ذلك.
موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022
يعد موقع فضاء الأولياء من أهم المواقع التعليمية التي تخدم كافة عناصر العملية التعليمية، حيث يتم من خلاله استخراج كافة النتائج إلكترونياً، ويتم تحديث الموقع باستمرار من قبل وزارة التربية الوطنية، لاستيعاب الضغط الشديد من الطلاب أثناء ظهور النتائج.
فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط 2022
تقوم الأرضية الوطنية بالعديد من الخدمات أهمها استخراج نتائج المتمدرسين إلكترونياً، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة استخراج كشف النقاط من خلال تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2022، ولذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز سوف نوضح لكم الطريقة بالتفصيل وهي كالتالي:-
- في البداية يجب الولوج إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz.
- الخطوة الثانية يتم إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني.
- إدخال كلمة المرور ورمز التحقق بطريقة صحيحة.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة لولي الأمر والتلميذ.
- اختيار الفصل الدراسي الثاني واختيار المستوى الدراسي الخاص بالتلميذ.
- النقر على أيقونة “عرض نتائج كشف نقاط أولياء التلاميذ”.
tharwa.education.gov.dz كشف النقاط 2022
من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني إلكترونياً يوم الخميس القادم الموافق 30\03\2022. ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال تسجيل دخول كشف نقاط التلاميذ tharwa.education.gov.dz. فقد انتهت وزارة التربية الوطنية من تصحيح الأوراق الامتحانية لجميع المراحل. وتم التدقيق والمراجعة ولم يتبقى سوى اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع. ونحن هنا في نتابع مستجدات الأمر لحظة بلحظة لنوضح لكم كل جديد. مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.
رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان 2022
بلاغ بخصوص رزنامة #الامتحانات_المدرسية الوطنية بعنوان 2022 pic.twitter.com/uL29yKczEr
— Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie)
بلاغ بخصوص رزنامة #الامتحانات_المدرسية الوطنية بعنوان 2022 pic.twitter.com/uL29yKczEr— Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) March 3, 2022
- رزنامة امتحان شهادة التعليم المتوسط تبدأ من يوم الاثنين الموافق 06 جوان إلى يوم الأربعاء الموافق 08 جوان 2022.
- رزنامة امتحان شهادة البكالوريا:- من يوم الأحد 12 جوان وحتى يوم الخميس 16 جوان من نفس الشهر.
- أما فيما يتعلق بامتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي فقد قررت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022.
- ومن المقرر أن يكون الانتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر.
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