نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022 kahraba.gov.jo والفئات المستفيدة من الدعم في الاردن في المقال التالي

من أكثر ما يشغل المواطنين في مملكة الأردن الشقيقة هي طريقة وكيفية تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022م من خلال منصة الدعم، حيث أنه سيتم وضع تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء وبالتالي يسعى المواطنين إلى تطبيقها ومن المقرر أن يتم تطبيقها في الأول من أبريل المقبل لعام 2022م الجاري، وقد أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء الأردنية وسنوضح لكم في سطور المقال القادمة كيفية التقديم والتسجيل في الدعم. كيفية تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022م يمكنكم التسجيل للحصول على دعم الكهرباء الأردن من خلال اتباع الخطوات التالية:- الدخول أولًا على الرابط الخاص بمنصة دعم الكهرباء حتى تبدأ التسجيل. https://kahraba.gov.jo/

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” واختر نوع التسجيل الذي تريد الحصول عليه من الخيارات المتاحة أمامك.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق وصحيح ثم انقر على أيقونة “تحقق” حتى يتم التأكد من صحة معلوماتك.

اكتب رقم هاتفك المحمول حتى يتم إرسال كود التحقق لك لكتابته في المكان الخاص به على الموقع.

بعد ذلك انقر على “إضافة عداد الكهرباء” ثم انقر على “اشتراك” ثم اكتب رقم العداد الخاص به.

عبئ كافة البيانات الأخرى المطلوبة منك ثم انقر على أيقونة “استعلام” و تعهد بقبولك لكافة شروط الموقع وبأن بياناتك صحيحة.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “حفظ” وسيظهر أمامك كل المعلومات الخاصة بالدعم. الفئات المستفيدة من دعم الكهرباء الأردن 2022م المواطنين الأردنيين والذين يحملون دفتر عائلة ويتم تحديد حالته الاجتماعية.

المواطن المتزوج من أكثر من زوجة فيتم دعمه بأكثر من اشتراك بعدد زوجاته.

المرأة الأردنية المتزوجة من شخص أجنبي ولديها رقم وطني خاص بها.

الأشخاص المنتفعة من دعم صندوق المعونة الوطنية ببطاقة متجددة أو بدون.

وكذلك المنتفعين من برنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل والمنتفعين من المكرمة السامية من المواطنين الأردنيين.

المواطنين الفلسطنيين من أبناء قطاع غزة خصيصًا و يجب أن يكون لهم رابط أسري يربط بينهم في الأردن.

الأجانب الذين يحملون جواز سفر أردني مؤقت و إثبات حالتهم الاجتماعية. عمر شويل - جدة تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022 kahraba.gov.jo والفئات المستفيدة من الدعم في الاردن - ثقفني

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