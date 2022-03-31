عاجل- الرئيس الأوكرانى يكشف عن معارك جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، "قواتنا تستعد لخوض معارك جديدة ضد الروس فى شرق البلاد"، مضيفا "لن نتنازل عن أى شىء. سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وجاءت تصريحات زيلينسكى بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم اعتبارًا من اليوم الخميس، وقفًا لإطلاق النار فى ماريوبول تمهيدا لإجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة، ما اعتبرته نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية "تلاعبًا".
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