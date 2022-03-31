الجامعة العربية تكرم الطلبة الفائزين فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

جدة - نرمين السيد - أقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقرها فى القاهرة احتفالية لتكريم الطلبة الفائزين فى مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو" والتى نظمها (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات) بالجامعة العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مدى ستة أيام.





وذلك بمشاركة طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية من مختلف بلدان الوطن العربى وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الجامعة لحماية اللغة العربية، وخلق جيل معتز بلغته وهويته وثقافته العربية. وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، فى تصريح لها اليوم حرص الجامعة على النهوض باللغة العربية لما يمثله ذلك من تحصين للهوية الثقافية العربية ودعم مقوماتها، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء فى نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التى تبنى الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى. وأضافت أنه شارك فى السابقة طلاب من الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية من بينها مصر، الكويت، السعودية، الإمارات، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، واليمن.

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