مرحلة متشائمة.. تصريح صادم من البنك الأوروبى بشأن اقتصاد اليورو

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى، كريستين لاجارد، إن الاقتصاد الأوروبى بصدد مرحلة صعبة، مضيفة أن نشاط الاستثمار فى الأعمال سوف يتأثر.

وتابعت لاجارد بأن التضخم سيكون أعلى فى المرحلة المقبلة، والنمو أقل، وستضطر المنازل إلى تخفيض إنفاقها، وسيزيد التشاؤم حيال هذه تخفيضات الإنتاج هذه.

وكان البنك المركزى الأوروبى، قد أعلن فى وقت سابق، إنه من المرجح زيادة تضخم أسعار الغذاء بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.