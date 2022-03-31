جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى، كريستين لاجارد، إن الاقتصاد الأوروبى بصدد مرحلة صعبة، مضيفة أن نشاط الاستثمار فى الأعمال سوف يتأثر.
وتابعت لاجارد بأن التضخم سيكون أعلى فى المرحلة المقبلة، والنمو أقل، وستضطر المنازل إلى تخفيض إنفاقها، وسيزيد التشاؤم حيال هذه تخفيضات الإنتاج هذه.
وكان البنك المركزى الأوروبى، قد أعلن فى وقت سابق، إنه من المرجح زيادة تضخم أسعار الغذاء بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرحلة متشائمة.. تصريح صادم من البنك الأوروبى بشأن اقتصاد اليورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.