عاجل- تطورات الحرب بأوكرانيا.. تدمير 15% من المنازل بـ خاركيف

جدة - نرمين السيد - وقال تيريكوف فى تصريحات متلفزة -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس - إنه "على مدى الأيام الـ 35 الماضية، تم تدمير ما مجموعه 1531 قطعة فى مدينة خاركيف، بما فى ذلك 1292 منزلا سكنيا. ودمر الجيش الروسى 76 مدرسة ثانوية و54 حضانة و16 مستشفى و239 مبنى إداريا".
وأضاف أن خاركيف تتعرض لقصف يومى مستمر منذ بدء الهجوم الروسى، وغادر حوالى ثلث السكان المحليين المدينة.
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