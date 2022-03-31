لإجلاء مدنيين من ماريوبول.. تحرك أوكراني بـ45 حافلة

تستعد كييف لإرسال 45 حافلة، الخميس، لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف محلي لإطلاق النار، بحسب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك.

وقالت فيريشوك في تسجيل مصوّر نشر على تلغرام: "تم إبلاغنا الليلة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن روسيا مستعدة لفتح إمكانية الوصول" إلى ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا عبر ميناء برديانسك الخاضع للسيطرة الروسية.

وأضافت: "سنرسل 45 حافلة عبر هذا الممر".

وتوجّهت بالفعل 17 حافلة من زابوروجيا إلى ماريوبول الواقعة على بعد حوالى 220 كلم (شمال غرب)، على حد قولها.

وكانت 28 حافلة أخرى بانتظار الحصول على إذن للمرور عبر نقطة التفتيش الروسية في فاسيليفكا، قرب زابوروجيا.

وقالت فيريشوك: "سنقوم بكل ما يمكن لضمان وصول الحافلات إلى ماريوبول اليوم ونقل الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مغادرة المدينة".

وفي ظل عدم احترام الاتفاقيات المرتبطة بعمليات الإجلاء، لم يتمكن المدنيون حتى الآن إلا من مغادرة ماريوبول بسياراتهم الخاصة، وهو أمر خطير للغاية.

وتحاصر القوات الروسية مدينة ماريوبول وتقصفها منذ نهاية فبراير.

وتحدّث الأشخاص الذين تمكنوا من المغادرة والمنظمات غير الحكومية عن ظروف كارثية في المدينة، حيث يختبئ المدنيون في الأقبية، محرومين من المياه والغذاء، في ظل انقطاع الاتصالات بينما تملأ الجثث الشوارع.