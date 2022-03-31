موقع فضاء أولياء التلاميذ التربية tharwa.education.gov.dz استخراج كشف نقاط التلاميذ 2022

موقع فضاء أولياء التلاميذ، أحد أهم المواقع الإلكترونية التي قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بتفعيلها، خدمةً للطلاب وأولياء الأمور لتسهيل عملية استخراج كشف نقاط التلاميذ، وقد بدأ تفعيل هذا الموقع منذ 2017 وتزايد البحث عنه خلال أزمة كورونا لمتابعة مستوي الطلاب خلال العام الدراسي، ومع انتهاء الفصل الدراسي الثاني 2022 لجميع المراحل الدراسية في الجزائر، بدأ البحث عن رابط معرفة نتائج الطلاب إلكترونياً حتي لا يتم الذهاب للمؤسسات التعليمية، في ظل انتشار فيروس كورونا ومنعاً للعدوي وسلامة الجميع، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نهتم بنقل المعلومة والخبر من مصادره الرسمية، لذلك نقوم بعرض خطوات الدخول على موقع tharwa.education.gov.dz.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz“.

في حالة وجود حساب على الموقع يتم الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على نتائج أبنائي كشف نقاط أبنائي.

النقر على مربع اختار الفصل.

اختيار نتائج الفصل الدراسي الراغب الاستعلام عنه.

يتم عرض كشف نقاط التلميذ بالتفصيل.

خطوات التسجيل الجديد على موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على الموقع الإلكتروني “tharwa.education.gov.dz“. الضغط على تسجيل جديد. إدخال بيانات ولي الأمر. الضغط على قائمة الأبناء المتمدرسين. النقر على تسجيل جديد. تسجيل بيانات الأبناء المتمدرسين. القيام بطباعة الاستمارة والتوقيع عليها من المدرسة التابع لها التلميذ. بعد اعتماد المدرسة للاستمارة يتم الحصول على وصل التسجيل ليكون بذلك تم تفعيل الحساب.

كشف نقاط التلاميذ 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على إمكانية الحصول على كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الثاني 2022، حيث تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وجاري إعلان النتائج تباعاً حسب الانتهاء من عمليات التصحيح لكل مرحلة، وقد أعلنت وزارة التربية عن رزمانه الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022، وأعلنت الوزارة عن إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لدورة 2022، وذلك لطلاب السنة الخامسة بحيث يتم الانتقال للسنة الأولي متوسط باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر، وذلك “معدل الفصل الدراسي الأول + معدل الفصل الدراسي الثاني + معدل الفصل الدراسي الثالث”، وقد نوهت الوزارة على أنه سيتم تعويض هذا الامتحان بدايةً من العام الدراسي 2022-2023، من خلال امتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

بلاغ بخصوص رزنامة #الامتحانات_المدرسية الوطنية بعنوان 2022 pic.twitter.com/uL29yKczEr — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بلاغ بخصوص رزنامة #الامتحانات_المدرسية الوطنية بعنوان 2022 pic.twitter.com/uL29yKczEr — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) March 3, 2022

موعد امتحانات نهاية العام للمتوسط والبكالوريا 2022