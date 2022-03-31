عاجل- انكماش فى الاقتصاد الروسى والأوكرانى (20%)

جدة - نرمين السيد - توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينكمش الاقتصاد الأوكرانى بنسبة 20% هذا العام بسبب العملية العسكرية الروسية، بينما تشهد روسيا انخفاضا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10%.





وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس، أن هذه التوقعات تفترض أن وقف الأعمال العدائية سيتقرر فى غضون بضعة أشهر، يتبعه جهد كبير لإعادة بناء أوكرانيا.

وبموجب هذا السيناريو، من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الأوكرانى بنسبة 23% العام المقبل، بينما من المتوقع أن يستقر الناتج المحلى الإجمالى لروسيا مع نمو صفرى، فى ظل توقعات بمواصلة العقوبات.

جدير بالذكر أنه قبل الحرب، توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نموا بنسبة 3.5% فى عام 2022 لأوكرانيا و 3% لروسيا.