عاجل- تصريح جديد من لافروف بشأن الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف -فى خطاب ألقاه، اليوم الخميس، فى جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان-: "كما ذكرنا سابقا، إن أى نشر لأى بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بالدرجة الأولى فى آسيا الوسطى، أمر غير مقبول".

وأوضح أن هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة، وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوثائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى.