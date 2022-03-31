عاجل- البنتاجون تتحدث عن تقارير على مكتب بوتين (مغلوطة أو منقوصة)

جدة - نرمين السيد - ورجح جون كيربى، بحسب وكالات الأنباء، أن المعلومات التى تصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن أداء قوات فى أوكرانيا مغلوطة أو منقوصة، محذرًا من أنه قد يؤثر سلبًا على اتخاذ القرار فى المفاوضات الجارية مع الحكومة الأوكرانية لوقف الحرب.

وقال كيربى "إذا كانت بوتين تصله معلومات مغلوطة أو لا تصله معلومات عما يحدث فى أوكرانيا، فهذا هو جيشه وتلك هى حربه التى اختارها.. وإن حقيقة عدم اطلاعه على الوضع بالكامل أو مدى إخفاق قواته فى أوكرانيا لا يبعث على الارتياح ما يترتب على ذلك من فتور جهود التفاوض للتوصل إلى نوع من التسوية".

وأضاف أنه إذا لم يكن على علم برداءة أدائه فكيف سيتوصل مفاوضه إلى اتفاق دائم، كاشفًا عن سحب أقل من 20% من القوات الروسية حول مفاعل تشيرنوبل الذرية، ومن محيط العاصمة الأوكرانية إلى بيلاروسيا.