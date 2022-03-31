جدة - نرمين السيد - قال رئيس مكتب سلامة الطيران فى الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدنى تشو تاو، إن أكثر من 40 ألف قطعة من حطام طائرة شركة طيران شرق الصين التى تحطمت مؤخراً فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبى الصين قد تمت استعادتها حتى يوم الأربعاء الماضى.





وأضاف تشو -خلال مؤتمر صحفى وفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم الخميس- أن معظم قطع الحطام نُقلت إلى موقع تخزين من أجل فرزها وإجراء المزيد من الفحوصات لها، مشيرًا إلى أن إجمالى مساحة البحث بلغ قرابة 10 ملايين متر مربع. واستخدمت خلال عمليات البحث والإنقاذ واسعة النطاق، 216 شاحنة إطفاء و16 طائرة بدون طيار. كانت الطائرة من طراز بوينج 737 قد تحطمت خلال رحلتها من مدينة كونمينج إلى مدينة قوانجتشو، لتسقط فى منطقة جبلية فى محافظة تنجشيان بمنطقة قوانجشى فى 21 مارس الجارى، ما أدى إلى مصرع 132 شخصًا كانوا على متنها، بما فيهم 123 راكبًا و9 أعضاء بطاقم الطائرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تجمع 40 ألف قطعة من حطام الطائرة المنكوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.