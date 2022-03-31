جونسون يجدد دعوته إلى قرار قديم ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسة مجلس العموم البريطانى، طالب جونسون الحلفاء فى الغرب، بألا "يتراجعوا" عن العقوبات المفروضة على نظام فلاديمير بوتين لإجباره على إنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا. ووفقًا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، دعا رئيس وزراء بريطانيا إلى "تشديد" الإجراءات الاقتصادية ضد الكرملين وتقديم المزيد من الدعم العسكرى لحكومة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى. وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أنه لا ينبغى رفع أى عقوبات لمجرد موافقة بوتين على وقف إطلاق النار.

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