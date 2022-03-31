رابط التسجيل للحج الأردن 2022 الخلايلة يعلن عدد الحجاج الأردنيين وإجراءات التقديم hajj.gov.jo

بعد أن أعلن الوزير محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، عن قرب فتح رابط التسجيل للحج الأردن 2022 عبر قناة المملكة والبحث على أشدة من قبل المواطنين في المملكة لمعرفة تفاصيل وشروط الحج هذا العام، بعد رفع القيود وتخفيف إجراءات الحج التي أعلنت عنها السعودية في الفترة الأخيرة، ويرغب الملايين من الشعب الأردني في تأدية فريضة الحج هذا العام، ويبحثون عن طريقة ورابط التسجيل الإلكتروني، وهو ما سنقدمه لكم من خلال موقع ثقفني حتى يتمكن المواطنون من التقديم الإلكتروني.

رابط التسجيل للحج الأردن 2022

أعلن وزير الأوقاف الأردني أنه سيكون هناك موسم حج هذا العام، وسوف يتم الإعلان عن رابط التسجيل الإلكتروني خلال أيام قليلة، حتى يتمكن المواطنون من الدخول والتسجيل الإلكتروني للحج وفق الضوابط والشروط العامة التي سوف تحددها الوزارة، ويتم الإعلان عنها قريباً وأشار إلي أن المملكة سوف تنظم الحج لعرب 48 أيضاً، وعن الأعداد المتوقع أن تمنحها السعودية للأردن، أضاف أنه يتوقع أن تكون 50 % من الموسم 2020/2019 أي ما يقارب أل 4 ألف تأشيرة.

إجراءات التقديم للحج في الأردن

أولاً تحديد موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني وموعد الغلق. تخصيص الموقع الإلكتروني الذي سيتم التسجيل من خلاله. ثم يتم دخول المواطن الذي يرغب في الحج ويسجل بياناته الشخصية المطلوبة. شراء فيشه بنكية سوف يحدد قيمتها لاحقاً عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو أي فواتيركم. استكمال تسجيل البيانات المطلوبة من أسم الزوجة ومرافق الشيخوخة والمحرم وصلة القرابة.

شروط التسجيل في الحج هذا العام 1443

قال الخلايلة أن تأدية الحج هذا العام من أهم شروطه، هو الحصول على جرعتي التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، ولا يشترط تحليل BCR من الراغب في الحج فقط شهادة التحصين، إضافة إلي الشروط الأخرى وعن شرط السن قال أنه لا يشترط سن معين، وأكد أننا ننتظر الشروط العامة من السعودية لإدراجها في شروط التسجيل قريباً.

رابط التسجيل للحج الأردن 2022