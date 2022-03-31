رقم صادم.. ارتفاع جديد فى إصابات ووفيات كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأضافت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و138 ألفا و383 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 80 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.9 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 979 ألفا و869 حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ659 ألفا و769 حالة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 521 ألفا و129 حالة.