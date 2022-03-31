نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة التعليم السعودية” الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور وتوكلنا noor.moe.gov.sa الفصل الدراسي الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب عبر نظام نور وتوكلنا، حيث أتاح نظام نور وتطبيق توكلنا لجميع أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية بيانات طلاب وطالبات الصفين الثاني والثالث الابتدائي، وذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب بالفصل الدراسي الثالث والتي أكدت الوزارة أن النتائج المعلنة هي نتائج اختبارات المهارات التي تم بدئها للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

من خلال حساب ولي الأمر المسجل به بنظام نور وتطبيق توكلنا يتثنى لولي الأمر الدخول والاستعلام عن نتائج الأبناء، حيث تتيح الوزارة النتائج في صورة جدول مفصل بعلامة الطالب، سواء متفوق، أو جيد، ويتساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن سبب أعلان النتائج باكراً للفصل الدراسي الثالث، ولكن الوزارة أجابت بان تلك النتائج هي نتائج القدرات، واليكم خطوات عرض نتيجة التلاميذ عبر نظام نور وتوكلنا.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور وتوكلنا

وضحت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية أن نتائج الطلاب يتم الاستفسار عنها من خلال نظام نور للصفين الأول والثاني الابتدائي،وذلك بعد استكمال تصحيح ومراقبة درجات الطلاب ورفع نسبة تفوق الطالب في كل مادة من المواد الأكاديمية التي تم تصحيحها إلكترونيًا، والتي أعلنت الوزارة الاختبارات بها،ومنصة نور التعليمية إحدى المنصات الإلكترونية المهمة التي توفر عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية المتميزة، من بينها استخراج نتائج الطلاب، ويتثنى لجميع أولياء الأمور من اتباع الخطوات الأتية واستخراج نتائج الأبناء:

الوصول إلى الرابط الرسمي لبوابة نور.

قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور باستخدام اسمك وكلمة مرورك.

اختر الاستعلام عن نتائج الطالب.

أدخل الرقم القومي للطالب.

اختر أيقونة الحصول على نتيجة لتظهر أمامك صفحة كاملة لنتيجة الطالب.

توكلنا استخراج نتائج الطلاب

الاستعلام عن نتائج الطالب من خلال تطبيق توكلنا،تتيحها وزارة التعليم للمعلم أو لولي الأمر، وذلك من خلال الدخول لنظام توكلنا بالحساب الشخصي وتفعيل أشعارات الاستعلام عن النتائج، ويستطيع المعلم أو ولي الأمر استخراج نتائج الطلاب من توكلنا للفصل الدراسي الثالث من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يتم الوصول إلى تطبيق توكلنا .

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في التطبيق.

انقر فوق التالي، ثم يتم إرسال رمز تحقق مرئي للهاتف الخلوي.

يجب إدخال الرمز في المساحة المخصصة له ثم الضغط على “تحقق”.

سيتم إعادة توجيه مستخدم تطبيق توكلنا إلى الصفحة الرئيسية.

انقر فوق خدمات التعليم.

اختيار نتائج الطلاب.

نتائج الطلاب

استخرج درجات الطالب من خلال توكلنا ونظام نور الإلكتروني، والتي تقدمهم وزارة التعليم السعودية للصفين الثاني والثالث الابتدائي بجميع مدارس المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استخراج درجة تفوق الطالب في جميع المواد التي تم عقد اختبار المهارات بها، حيث أعلنت الوزارة عن بدء اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ لقياس قدرات الطالب المهارية، والتحقق من مدي إدراكه للمواد الأساسية التي يجب الاعتماد عليها في السنوات القادمة، وقد تم بدء الاختبارات من يوم الأحد السابق ونوهت الوزارة آن موعد انتهاء الاختبارات هو يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022.

بذلك انتهينا من كافة التفاصيل المتعلقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور وتوكلنا للفصل الدراسي الثالث للصفوف الثاني والثالث الابتدائي.