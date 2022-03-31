بايدن: سنمنح أوكرانيا 500 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، لنظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، إن بلاده ستقدم لـ أوكرانيا دعمًا ماليًا يبلغ 500 مليون دولار، كجزء من مساعدتها لمواجهة العملية العسكرية الروسية.





وذكر البيت الأبيض على موقعه الإلكترونى، أن مكالمة هاتفية بلغت مدتها ساعة تقريبًا، جمعت بايدن بـ زيلينسكى، بحثا خلالها جهود الولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لـ أوكرانيا. وقال البيت الأبيض إن الرئيسين تطرقا أيضًا لكيفية عمل الولايات المتحدة المستمر لتلبية طلبات أوكرانيا للمساعدة الأمنية الرئيسية، والتأثيرات الحرجة لهذه الأسلحة على الصراع، والجهود التى تبذلها أمريكا مع الحلفاء والشركاء لتزويد الجيش الأوكرانى بقدرات إضافية للدفاع عن بلاده. وخلال المكالمة، أطلع الرئيس الأوكرانى مظيره الأمريكى على وضع بلاده فى المفاوضات مع روسيا".

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