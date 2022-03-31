بوتين يكشف سبب التحول إلى العملة المحلية فى بيع الغاز

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، ناقشا خلالها قرار بيع الغاز الروسى بالعملة المحلية "الروبل".





وأصدر الكرملين بيانا أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، مفاده أن الرئيس بوتين كشف للمستشار الألمانى السبب الرئيسى وراء قرار التحول إلى "الروبل" بدلا من الدولار أو اليورو، نظير حصول ألمانيا وسائر الدول الأوروبية على الغاز الروسى.

ووفقا للبيان، قال بوتين لـ شولتس" إن سبب هذه التغييرات هو تجميد الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى للاحتياطى النقدى للبنك المركزى الروسى.

وكانت قد أعلنت ألمانيا، أمس الأربعاء، تفعيل المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعى لمواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية، مؤكدة أن مخازن الغاز لديها مملوءة حاليا بنحو 25% فقط من طاقتها.

وأوضح وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك للصحفيين أن هذا المستوى هو الأول من بين ثلاثة مستويات تحذيرية، وسيترتب عليه تشكيل فريق أزمة فى وزارته لتشديد مراقبة وضع إمدادات الغاز.