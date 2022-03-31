هزيمة كورونا فى الجزائر لليوم السابع على التوالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "الصحة" الجزائرية، فى بيان لها، أن إجمالى الحالات المصابة بفروس كورونا "كوفيد 19" بلغ 265 ألفا و662 حالة، من بينها 11 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و281 شخصا.
وأضافت أن العدد الإجمالى للوفيات استقر عند 6 آلاف و873 حالة، فيما يتواجد حاليا خمسة مرضى فى العناية المركزة.
كما أشارت إلى أن 42 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أى حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ست ولايات أخرى من حالة واحدة إلى تسع حالات.
وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب "كورونا" عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.
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