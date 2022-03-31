زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرق أستراليا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت الهيئة إنه الزلزال تم تسجيله على بعد 271 كيلومترًا جنوب شرق مدينة تادين فى كاليدونيا الجديدة بـ أستراليا، وعلى عمق يتجاوز الستة أميال.

وأفادت بأنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وقال نظام التحذير من أمواج المد "تسونامى" فى الولايات المتحدة، إنه لم يكن هناك خطر حدوث تسونامى فى أعقاب الزلزال.