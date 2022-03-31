صرف المكرمة الملكية لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية وما هي شروط الاستحقاق للضمان

موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الإجتماعي المطور، والذي تقوم المملكة بإطلاقها المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك حيث قام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق المكرمة الملكية في رمضان 1442 بالعام الماضي في الأيام الأولى من شهر رمضان، وسيقوم مستفيدي كل من الضمان الاجتماعي المطور استلام المكرمة بالتوازي مع راتب الضمان، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

صرف المكرمة الملكية لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير نظام الاستحقاق فيها، وذلك حيث أطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور في عام 2021 بشروط أكثر تخصيصًا، وذلك لتشمل أعداد أكبر من الأشخاص أصحاب الفئة محدودة الراتب، ودعم الوزارة، وذلك مع وضع عدد من الشروط والمعايير المحددة، وذلك من أجل ضمان أن يصل الدعم على المستحقين، وتجنب التلاعب بالبيانات، وذلك سوف يذهب بنا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد للملكة العربية السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443



تم إقرار عدد من الشروط والمعايير المالية والاجتماعية الجديدة لمستفيدي الضمان، وذلك من أجل أن يتم شمولهم من جديد في الضمان تحت مظلة نظام الضمان الاجتماعي المطور، وتكون هذه الشروط لكل من الفرد والمرأة والعاطلين كما هو في النقاط التالية: