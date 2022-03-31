الدفاع الروسية: استمرار تدهور الوضع الإنسانى فى مدينة خاركيف

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوضع الإنسانى فى مدينة خاركيف بـ أوكرانيا، يشهد مزيدًا من التدهور، حيث يقبع الرجال فى منازلهم خوفا من إجبار النازيين لهم على خوض المعارك.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أصدرت "الدفاع الروسية" بيانا أكدت فيه استمرار تدهور الوضع الإنسانى فى خاركيف بشكل متسارع، إذ لجأ السكان هناك إلى الاختباء فى منازلهم خوفًا من استفزازات النازيين.

وقالت إن العيد من الخدمات الأساسية مقطوعة عن المنازل مثل التيار الكهربائى والغاز والتدفئة، مشيرة إلى أن غدارة المدينة تتقاعس عن أعمال الترميم.

وأضافت أن المدنيين بحاجة للرعاية الطبية، حيث يتم علاج العسكريين من القوات الأوكرانية ومقاتلى النازيين فقط، وهذا فى ظل عدم توفر الأدوية فى الصيدليات".

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة فى محورى كييف وتشرنيجوف.

وأوضحت الوزارة، أنها تقوم بإعادة مخططة لتجميع القوات الروسية فى محورى كييف وتشيرنيجوف.

وأعلن الحرس الوطنى الروسى، تصفية عناصر تشكيل نازى نشط فى عمليات الاستطلاع والتخريب، تحصنوا فى قرية سياحية بضواحى كييف.