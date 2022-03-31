وعد من رئيس وزراء موريتانيا المكلف إلى مواطنيه

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد ولد بلال، رئيس وزراء موريتانيا المكلف، إن الحكومة التى هو بصدد تشكيلها، ستكون قريبة من المواطن، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تحقيق رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى.





وأضاف فى تصريح للصحفيين، مساء الأربعاء، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الموريتانى، أن اللقاء الذى جمعه بـ "ولد الشيخ الغزوانى" كان مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة خلال فترة توليها واستعراض مستجدات الأوضاع بالبلاد وتداعيات الأزمة التى يشهدها العالم حاليا.

ويأتى تجديد الرئيس الغزوانى للثقة فى المهندس محمد ولد بلال رئيسا للوزراء، فيما يتحدث المراقبون فى نواكشوط عن بداية جديدة للإصلاح بعد انتقادات لاذعة، وجهها الرئيس الغزوانى للمسؤولين الأسبوع الماضى.

وعين ولد بلال اليوم للمرة الثانية على رأس الحكومة، وهو سابع عشر رئيس للوزراء فى موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وكان قد قدم رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال، الثلاثاء الماضى، استقالة حكومته إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.