المغرب تواصل هزيمة كورونا بتطعيم هذا العدد خلال يوم

جدة - نرمين السيد - واستنادًا إلى ذلك، وصل إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة ستة ملايين و133 ألفا و267 شخصا.

كورونا فى المغرب

وأفاد بيان للصحة المغربية، الأربعاء، بأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 24 مليونا و787 ألفا و92 شخصا حتى اليوم.

وأشار إلى أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 23 مليونا و259 ألفا و464 شخصا حتى اليوم.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.