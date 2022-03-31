اتهام روسى جديد لبعض دول العالم بشأن الهاكر

جدة - نرمين السيد - اتهم فلاديمير شيين، نائب رئيس إدارة أمن المعلومات بـ وزارة الخارجية الروسية، بعض الدول بشروعها فى تهديد وهمى لـ"هاكر روس"، لافتا إلى أنها لا تريد التعاون مع روسيا رسميا لمواجهة هذه الظاهرة.





وقالت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، نقلا عن فلاديمير شيين، عقب مشاركته فى اجتماع لمجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حول الأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن تلك الدول غير مهتمة بالتفاعل الحقيقى مع روسيا. وأضاف نائب رئيس إدارة أمن المعلومات بـ وزارة الخارجية الروسية: "نستنتج من كل هذا أن تلك الدول التى تتهم روسيا بكل الخطايا المميتة، لكنها فى الوقت ذاته لا تريد العمل عبر القنوات الرسمية، وهى ليست مهتمة حقا بالتعاون الحقيقى"، لافتا إلى أن تلك الدول تستخدم فقط التهديدات الوهمية لأغراض سياسية بحتة.

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