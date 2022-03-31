حسان دياب يعرض لـ إنجازات فترة توليه رئاسة الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب، إن انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكى بدأ عام 2019، وهو ما تسبب بانتفاضة اللبنانيين فى 17 أكتوبر من العام ذاته، بعدما اكتشف اللبنانيون حجم الانهيار المالى الخطير فى لبنان.





وأضاف دياب، فى بيان توضيحى له أمس الأربعاء، أن قضية الدعم كان معمولا بها منذ أن بدأ الانهيار المالى، مشيرا إلى أن مصرف لبنان المركزى أعلن فى سبتمبر عام 2019 بدء تنظيم تمويل استيراد القمح والأدوية والمحروقات وفقا للسعر الرسمى للدولار الأمريكى الذى يبلغ 1507 ليرات آنذاك، فى حين كان الدولار قد بدأ بالارتفاع فى السوق السوداء تدريجيا فوق السعر الرسمى.

وكشف دياب أن احتياطى مصرف لبنان الفعلى بلغ 22 مليار دولار أمريكى فقط يوم نيل حكومته الثقة فى 11 فبراير 2020، وذلك استنادا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكدا أن احتياطى مصرف لبنان عند انتهاء فترة تصريف الأعمال للحكومة فى 9 سبتمبر الماضى، كان 14 مليار دولار أمريكى.

وأوضح أن الإنفاق على دعم الدقيق والأدوية وأدوية السرطان وحليب الأطفال والمواد الغذائية والمحروقات، إضافة إلى تشغيل معامل الكهرباء وتسديد مستحقات وتشغيل وصيانة معدات وآليات الدولة، خلال سنة ونحو 8 أشهر، لم يتجاوز 8 مليارات دولار فقط، علما بأن كلفة تشغيل الدولة كانت تبلغ سنويا نحو 7 مليارات دولار فى السنة الواحدة- على حد ما ورد ببيانه.

واعتبر رئيس الحكومة السابق حسان دياب أن ما وصفه بالإمعان فى تزوير الحقائق هو دفعه للرد وتوضيح الحقائق.

واختتم دياب بيانه قائلا "إن اللبنانيين يعيشون تحت رحمة بعض الانتهازيين من السياسيين والتجار والمحتكرين"، على حد وصفه.