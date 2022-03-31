نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفعة 53 حساب المواطن شهر أبريل 2022 ca.gov.sa لمستحقيها بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف الدفعة 53 حساب المواطن شعبان 1443هـ سيتم بدء إيداعها رسميًا في حسابات المستحقين مكتملي الأهلية بحلول شهر رمضان المبارك في يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022 وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع العلم أنه يتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم في حال إن وافق يوم 10 ميلادي إجازة رسمية أو عيد وطني أو عيد تأسيس أو أعياد أخرى كما أوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة المستحقة، وشروط الأهلية، والجدير بالذكر أيضًا أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 113 مليار ريال سعودي.

9 شهر رمضان صرف الدفعة 53 حساب المواطن

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن بالمملكة يخضع لضوابط من شروط وأهلية استحقاق تم النص عليها للمستفيدين، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين الذين تنطبق عليهم أهلية وشروط استحقاق الدعم، بهدف توفير حياة كريمة لهم من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، أثناء القيام بالإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 53 برقم الهوية شهر أبريل 2022

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي رابط حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 53 لحساب المواطن.

شروط أهلية حساب المواطن 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن نوه عن طرق احتساب الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما يتم صرف الدعم وفق ضوابط وشروط أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم و نذكرها كالتالي:

أولًا لابد أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

كذلك أهلية الدعم للسعوديت المتزوجات بغير سعودي.

أيضًا استحقاق الدعم للسعوديات المطلقات و الأرامل.

المواطن السعودي من ذوي الإعاقة، مؤهل لاستحقاق الدعم.

كذلك شرط أن يكون المستفيد مقيم على أراض المملكة إقامة دائمة.

أيضًا شرط انطباق البيانات المقدمة من المستفيد، مع بيانات الجهة التابع لها.

ألا يكون المواطن طالب الدعم داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

ثلاث مصادر مالية مستثناة لاحتساب مستحقات حساب المواطن ضمن الدخل الشهري 1443هـ

ثلاث مصادر مالية مستثناة من احتساب الدخل الشهري لمستحقات حساب المواطن بالمملكة وهي كالتالي: