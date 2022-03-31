برقم الهوية رابط الاستعلام عن صرف الدعم النقدي الموحد 2022  “الدعم التكميلي تكافل” عبر صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo

رابط الاستعلام عن صرف الدعم النقدي الموحد 2022 حيث تستمر الحكومة الأردنية في تقديم أشكال الدعم المختلفة لجميع المواطنين المستحقين للدعم في جميع أنحاء الأردن والمقدمة من قبل صندوق المعونة الوطنية، ومن بين هذه البرامج برنامج الدعم الإضافي برنامج تكافل 3 والذي تم تغيير المسمى الخاص به خلال الفترة الأخيرة ليكون الدعم النقدي الموحد، والذي يتم تقديمه بناء على مجموعة من الضوابط والشروط لكي يتم استحقاق الدعم للفئات المستحقة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في جميع أنحاء الأردن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد 2022 صندوق المعونة الوطنية.

تفاصيل صرف الدعم النقدي الموحد بالأردن

وقد أوضح صندوق المعونة الوطنية الأردنية رسميا تفاصيل صرف الدعم النقدي الموحد الخاص برنامج تكافل المقدم من الحكومة الأردنية، فمن المقرر أن يتم بداية صرف الدعم في شهر أبريل القادم، ويتم العمل في هذا التوقيت على مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين في الأردن ليتم حسم المستحقين بناء على الضوابط والشروط التي تم تحديدها خلال الفترة الأخيرة للحصول على الدعم، ومن أهم الشروط التي تم الإعلان عنها هي ما يلي.

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من الأسر محدودي الدخل في جميع أنحاء الأردن.

أن يتم توافر شروط الحد الأدنى الدخل الشهري.

بدء استقبال طلبات التظلمات لبرنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة

رابط مباشر الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي الموحد 2022 موقع صندوق المعونة الوطنية الأردنية وتقديم التظلمات

رابط الاستعلام عن صرف الدعم النقدي الموحد 2022 صندوق المعونة الوطنية

وقد قام صندوق المعونة الوطنية بالأردن بتفعيل الرابط الإلكتروني المستخدم لكي يتم الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي الموحد من جانب المتقدمين للحصول على الدعم، حيث يتم الاستعلام إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الخاص لصندوق المعونة الوطنية الأردني، فقد تم الإعلان عن حسم عدد الأسر المستحقة للدعم من بين حوالي 415 ألف أسرة تقدمت خلال الأيام الأخيرة، ويتم الاستعلام عن أهلية الدعم النقدي الموحد مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.