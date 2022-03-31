الدوام في رمضان 1443 للطلاب ودوام رمضان الحكومي والخاص في السعودية

الدوام في رمضان 1443 للطلاب، كما أعلنته وزارة التعليم السعودية أيضًا، أهم وأبرز مواقيت لكافة المراحل التعليمية المختلفة، والمدارس كذلك وطرق التعليم المختلفة بها، وتم الإعلان بشكل رسمي عبر موقع وزارة التعليم – عام، وعبر الصفحات الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، وتم الإعلان فقط عن آلية العمل والحضور للطلاب، خلال الفصل الدراسي الثالث. كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن دوام رمضان للموظفين 1443، من خلال اللائحة التنفيذية التي نشرتها الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي، وذلك بهدف تحديد ساعات ومواقيت العمل، وذلك لموظفي القطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، بالنسبة إلى دوام رمضان الحكومي 1443، وأيضًا دوام رمضان 1443 مدارس، أو الدوام في رمضان 1443 للطلاب.

دوام المدارس في رمضان 2022

أعلنت وزارة التعليم، عن أوقات دوام المدارس في رمضان 1443، وذلك وفقًا لضوابط التالية:

ينسق مدير التعليم مواعيد الدوام في رمضان، مع الجهات المعنية بالمحافظة أو المنطقة.

ويتحدد دوام الإداريين والعاملين في رمضان 2022، بداية من الساعة 10 صباحًا، وينتهي في الساعة 3 مساء مثل الموظف الحكومي في السعودية.

يقدر زمن الحصة الواحدة، بمدة قدرها 35 دقيقة.

تتحدد ساعات الدراسة لكل من المرحلتين؛ رياض الأطفال والابتدائية، بثلاث ساعات فقط في رمضان.

بينما تبلغ عدد ساعات الدراسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بأربع ساعات في رمضان 1443.

بداية اليوم الدراسي في رمضان، من التاسعة صباحًا إلى العاشرة، وفق نظام العمل المرن.

وتبدأ الدراسة في مدارس التعليم المستمر، بداية من التاسعة مساء. لكل من طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حسب الجداول المعلنة لكل صف دراسي.

دوام رمضان للموظفين 1443

وفقًا للائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المعلنة عبر الرابط الرسمي للوزارة، تأتي مواعيد دوام رمضان للموظفين 1443، على النحو التالي:

يبدأ دوام رمضان الحكومي 1443 في السعودية، بداية من الساعة 10 صباحًا، وتنتهي في الساعة 3 مساءً.

وتتحدد أوقات العمل في القطاع الحكومي، بعدد خمسة أيام أسبوعيًا، بداية من الأحد وحتى الخميس.

وأوقات الدوام في رمضان 1443، تكون خمس ساعات فقط، بدلا من سبع ساعات في اليوم الواحد.

دوام رمضان القطاع الخاص في السعودية