موعد عرض برنامج قلبي اطمأن Qalby Etmaan في شهر رمضان 2022 الموسم الخامس والقنوات الناقلة تقديم غيث

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان 2022 حيث يترقب المتابعين في جميع أنحاء العالم العربي عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان، وهو أحد البرامج الهامة الإنسانية التي تهدف إلى تقديم المساعدة المختلفة لكافة المحتاجين، وقد حقق البرنامج نجاح كبير في عرضه في المواسم الماضية، والذي يعرض سنويا في شهر رمضان من كل عام، وقد شهدت الأيام الأخيرة بداية عرض الإعلان الترويجي للبرنامج إلى القنوات الناقلة أرقام الاتصال على برنامج قلبي اطمأن رمضان 2022 الموسم الخامس والذي يأتي لموسم قوي جديد لتقديم المساعدات للأسر المحتاجة في جميع الدول العربية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد عرض برنامج قلبي اطمأن في شهر رمضان 2022 والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن في رمضان

برنامج قلبي اطمأن والذي يقوم بتقديمه غيث الذي يسافر في الدول المختلفة لتقديم المساعدة للمستحقين من الأسر الفقيرة الذين لا يملكون دخل، حيث تتنوع أشكال الدعم التي يقدمها البرنامج سواء من خلال دعم مالي أو مساعدات خاصة بمشروع لديهم أو الدعم السكني او غيرها من أشكال الدعم المختلفة، وقد أعلنت بعض القنوات الفضائية المختلفة عن حصولها على حقوق نقل برنامج قلبي اطمأن الذي يعرض بداية من شهر رمضان، ومن أهم القنوات التي تعرض الموسم الخامس من برنامج قلبي اطمأن ما يلي.

قناة نور دبي.

قناة ابو ظبي.

بالإضافة الى قناة mbc1.

القناة التردد معامل الترميز رمز التصحيح قناة نور دبي تردد القناة على النايل سات: 12226

تردد لقناة على قمر البدر: 12130 27500 3/4 قناة MBC1 تردد القناة على النايل سات: 11471 27500 5/6 قناة أبوظبي تردد القناة على النايل سات: 12467 27500 3/4

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن في شهر رضمان 2022

ومن المقرر أن يتم بداية عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس هذا العام رسميا في بداية شهر رمضان مع أول أيام شهر رمضان في يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل، حيث يتم عرض البرنامج للموسم الخامس على التوالي وقد بدأ أول موسم لعرض برنامج قلبي اطمأن في شهر مايو 2018، ويأتي الموسم القادم من برنامج قلبي اطمأن تقديم البرنامج غيث تحت شعار عالم بلا فقر، ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن موعد عرض البرنامج على القنوات الناقلة، ومن المقرر أن يتم نشر الموعد رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك هذا العام.