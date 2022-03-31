الجيش اليمنى يحبط هجوما لميليشيات الحوثى جنوب مأرب

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية: "إن قوات الجيش اليمنى تصدت لعملية هجومية شنتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران فى محاولة لاستعادة المواقع التى خسرتها خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن الجيش اليمنى أحبط الهجوم وأجبر ميليشيات الحوثى على التراجع بعد تكبيدها خسائر فى الأرواح والعتاد حيث سقط عشرات من القتلى والجرحى، كما تم أسر عدد من العناصر الحوثية التى كانت تنفذ الهجوم.

وفى سياق متل، كانت تمكنت قوات الشرعية اليمنية، يوم الجمعة الماضى، من إحباط محاولة هجومية لميليشيات الحوثى فى محافظة مأرب من عدة محاور.