جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية: "إن قوات الجيش اليمنى تصدت لعملية هجومية شنتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران فى محاولة لاستعادة المواقع التى خسرتها خلال اليومين الماضيين".
وأضاف أن الجيش اليمنى أحبط الهجوم وأجبر ميليشيات الحوثى على التراجع بعد تكبيدها خسائر فى الأرواح والعتاد حيث سقط عشرات من القتلى والجرحى، كما تم أسر عدد من العناصر الحوثية التى كانت تنفذ الهجوم.
وفى سياق متل، كانت تمكنت قوات الشرعية اليمنية، يوم الجمعة الماضى، من إحباط محاولة هجومية لميليشيات الحوثى فى محافظة مأرب من عدة محاور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يحبط هجوما لميليشيات الحوثى جنوب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.