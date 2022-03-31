نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف نقاط نتائج الفصل الثاني 2021 موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف نقاط نتائج الفصل الثاني 2021 يقدمه الآن موقع فضاء أولياء الأمور، فيمكنك الآن الإطلاع علي النتائج لجميع المراحل التعليمية، حيث نوضح خلال المقال الطريقة الصحيحة للتسجيل واستخراج نقاط الفصل الثاني عبر موقع ثروة بوزارة التربية الوطنية بالجزائر.

يعتبر موقع ثروة من أهم المواقع الإلكترونية التعليمية والتي تم إطلاقها للتسهيل على أولياء الأمور والحصول على نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة عبر الإنترنت وتوفير الوقت والمجهود في معرفة النتائج وفقاً للإجراءات الاحترازية، فقد يزداد محركات بحث جوجل في تلك الأيام عن طريقة الاستفسار عن موعد كشف فضاء أولياء التلاميذ 2021 خلال موقع ثروت tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

تم إطلاق موقع ثروت الإلكتروني كموقع فضاء لأولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم حين نزولها، ولهذا من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” نقدم لكم خطوات استخراج كشف نقاط أولياء التلاميذ خطوة بخطوة، حيث يُذكر أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة برفع نتائج الطلاب 2021 علي الموقع واستخراج نقاط الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، حيث نوضح لكم خطوات استخراج النتيجة في السطور القادمة.

طريقة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ وكشف نقاط نتائج الفصل الثاني

يتمكن أولياء أمور التلاميذ من خلال موقع ثروت التواصل مع المعلمين والمعلمات لمعرفة التفاصيل الشاملة الخاصة بأبنائهم ومتابعة مستوياتهم أول بأول، ولهذا نقدم لكم زوار موقعنا الكرام ولمن يهمه الأمر طريقة التسجيل في الموقع ومتابعة موعد نزول النتيجة والحصول علي كشف نقاط أولياء التلاميذ إلكترونياً.

قم بتسجيل الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ عبر رابط وزارة التربية الوطنية الإلكتروني.

قم بالضغط علي كلمة تسجيل.

عليك بكتابة اسم المستخدم وهو اسم ولي أمر التلميذ وكافة البيانات المطلوبة.

قم باختيار المرحلة الدراسية للتلميذ.

استخراج كشف نقاط نتائج الفصل الثاني 2021

يعتبر موقع فضاء أولياء أمور التلاميذ من أهم المواقع الموجودة علي الساحة التعليمية بالجزائر والتي تعمل علي خدمة كافة عناصر وفئات العملية التعليمية عبر الشبكة العنكبوتية، حيث يتم من خلال خطوات بسيطة استخراج نتائج التلاميذ في الاختبارات النهائية، فكل ما علييك الآن: