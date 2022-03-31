الجيش اللبنانى: طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء

جدة - نرمين السيد - وأضافت قيادة الجيش اللبنانى، فى بيان لها اليوم، أن طائرة الاستطلاع نفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب لمدة 80 دقيقة تقريبا من فوق بلدة يارون.
وأكدت القيادة أن الموضوع تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل".
وعلى جانب آخر، كان قد بحث قائد الجيش اللبنانى، العماد جوزاف عون، الثلاثاء الماضى، وضع المؤسسة العسكرية فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة فى لبنان.
جاء ذلك خلال استقباله فى مقر قيادة الجيش باليرزة، وفدا أمريكيا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان" أمريكان تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة السفير إد جبريال وبحضور السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا.
وتناول اللقاء سبل دعم الجيش اللبنانى لمواجهة الأزمات التى يعانى منها لبنان فى الوقت الراهن.
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