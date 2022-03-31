روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار الخميس فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 10:00 من صباح الخميس (07،00 ت ج) فى مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنسانى إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية. وأضافت فى بيان "لكى تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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