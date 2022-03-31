رابط التسجيل في تمهير | برنامج تمهير للخريجين

رابط التسجيل في تمهير، يعد برنامج التمهير واحدًا من أهم البرامج التي تم توفيرها من جانب صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وقد تم توفير هذا البرنامج من أجل تقديم مساعدة للشباب والشابات في المملكة العربية السعودية من أجل توفير فرص مميزة في الحصول على عمل مناسب والاندماج بسوق العمل داخل المملكة العربية السعودية، ويعمل البرنامج من خلال آليات حديثة تعمل بدورها على تأهيل الشباب من الذكور والإناث لاكتساب خبرات كبيرة في سوق العمل، على أن يتم التقديم في تمهير وفق بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم التسجيل في البرنامج، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في تمهير.

رابط التسجيل في تمهير

صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية قد قام بتوفير البرنامج من خلال منصة طاقات التي يتم من خلالها يقوم الأفراد بالتسجيل في البرنامج، وذلك حتي يتم تقديم المساعدة للمواطنين في الحصول على فرصة عمل مناسبة، وفيما يلي طريقة التسجيل:

الدخول إلى بوابة طاقات من خلال ذلك الرابط: تسجيل دخول.

تحديد الدخول للمنصة والضغط على تبويب (برامجنا) ثم الاختيار إلى (برنامج تمهير).

النقر على تبويب (تقدم هنا) ثم إدراج جميع المعلومات المطلوبة في الأماكن المحدد لها.

إدخال بيانات التعليم التي تخص صاحب الطلب ثم الضغط على تبويب (إرفاق).

رفع جميع الشهادات التي تطلبها المنصة ثم الضغط على تأكيد الإرسال.

النقر على تبويب (الموافقة) على جميع المعايير والأحكام والشروط التي تخص التسجيل.

الضغط على تبويب (تقديم).

اشتراطات التقديم في تمهير

يتم التقديم في تمهير للأفراد من خلال عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل شخص يرغب في التقديم، ومن هذه الشروط ما يلي: