نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة دعم فاتورة الكهرباء الأردن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة دعم فاتورة الكهرباء الأردن 2022، حيث قامت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بتوفير منصة إلكترونية لدعم فاتورة الكهرباء بدولة الأردن يتم التسجيل بها إلكتروني من خلال هذه المنصة التي تم توفيرها من قبل الحكومة الأردنية، لذا يمكنكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم ثقفني التعرف على جميع المعلومات الخاصة بدعم فاتورة الكهرباء. خطوات التسجيل في منصة دعم فاتورة الكهرباء بالأردن يتم التسجيل في تلك المنصة من خلال الخطوات التالية:

أولا علينا البحث في جوجل علي موقع منصة دعم الكهرباء بالأردن والدخول علية. يتم الضغط علي بدء التسجيل. يتطلب أدخال فاتورة الكهرباء الخاصة بالمشترك. تسجيل جميع البيانات الخاصة والهامة بالمتقدم بشكل صحيح والتأكد من صحتها. يتم إرسال كافة المستندات والوثائق التي تؤيد من استهلاك الدعم مع أدخال رقم الجوال . القيام بالضغط علي طلب إرسال. علينا بالانتظار لتلقي رسالة بالقبول في المنصة والتسجيل بها. رابط منصة دعم الكهرباء الأردن 2022 يتم الدخول علي الأنترنت في جوجل وكتابة تلك الرابط الخاص بمنصة دعم الكهرباء kahraba.gov.jo للدخول والتسجيل. التعرفة الجديدة لمنصة دعم الكهرباء يتم تقديم دعم فواتير الكهرباء المنزلية بفئات مختلفة علي النحو الأتي: ثلاث دنانير استهلاك ٢٠١-٦٠٠ كيلوواط/ ساعة شهريا.

اثنين ونصف دينار للمشترك الذي يحتوي استهلاكه ما بين ٥١-٢٠٠ كيلو واط/ساعة شهريا. المستندات المطلوبة للتسجيل في منصة دعم الكهرباء

رقم الموبايل الخاص بالمسجل.

فاتورة الكهرباء .

. الرقم الشخصي والجوازات الأردنية المؤقتة.

قيد العائلة الأردنية.

الرقم الوطني للأردنيين. طريقة إضافة عداد كهرباء للحصول علي فاتورة الدعم النقر علي إضافة عداد كهرباء أو اشتراك.

تحديد شركة الكهرباء التابع لها.

كتابة رقم عداد الكهرباء ورقم الاشتراك مع تحديد المحافظة والقضاء والقرية ونوعية السكن للمتقدم مستأجر أم مالك.

الموافقة علي صحة المعلومات التي تم أدخالها في طلب الاستفادة من الدعم ثم الضغط علي حفظ. كيفية حساب الفاتورة إلكتروني بعد الحصول علي الدعم يتم حساب الفاتورة علي حساب المثال الموضح في تلك الجدول الموضح بها (كمية الاستهلاك ك.و.س، التعرفة الحالية دينار قيمة استهلاك الكهرباء، بحسب التعرفة المدعومة دينار قيمة استهلاك الكهرباء) بحسب التعرفة الغير مدعومة والتي تضمنت التالي: كمية الاستهلاك ك.و.س التعرفة الحالية دينار ١٠٠ ٣.٣٠ ٢٠٠ ٨.١٦ ٣٠٠ ١٥.٣٦ ٤٠٠ ٢٣.٩٦ إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في منصة دعم فاتورة الكهرباء الأردن 2022.

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