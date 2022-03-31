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تبحث العديد من ربات المنزل والسيدات عن طريق تمكنهن من حفظ النعناع الفريش الطازج بحيث يحتفظ بلونه الأخضر ورونقه أكثر فترة ممكنة دون أن يفسد او يفقد رائحته المنعشة، جمعنا لك في هذا المقال عدة حيل تمكنك من الاحتفاظ به وتخزينه دون أي مشكلة فتابعينا لتعرفي الخطوات بالتفصيل. حفظ النعناع حيل منزلية لتخزين النعناع الأخضر: الحفاظ عليه في الثلاجة: يمكنك بكل سهولة الاحتفاظ بأوراق النعناع في الثلاجة ليس لوقت طويل ولكنه كافي.

يتم أولاً غسل النعناع من أي أتربة أو أوساخ عالقة.

ضعيه في مصفاه واتركيه للتخلص من الماء الزائد أو استخدمي منشفة نظيفه لإزالة الماء.

اتركي مسافة بين الأعواد حتى تتنفس الأوراق ويساعد على تجفيفها بشكل أسرع.

أحضري مناديل ورقية أو قطعة قماش نظيفة ومعقمة.

قومي بلف الأوراق والأعواد بتلك المناديل أو القماش حتى تحفظ الأوراق.

توضع الأوراق الملفوفة في كيس بلاستيكي نظيف.

يتم غلق الكيس ولكن يجب ألا يكون محكم الغلق ليمح بمرور الهواء إلى النعناع حتى لا يتعفن.

يوضع في الثلاجة ويكون صالح لمدة ثلاثة أو أربع أيام. تجفيف النعناع: النعناع المجفف يعطي نفس القيمة والرائحة للنعناع العادي.

يتم غسل النعناع ثم تجفيفه جيداً حتى لا يكون بع أي قطرة ماء.

باستخدام ورقة بيضاء نظيفة يتم لف النعناع.

لابد من عمل ثقوب في الورقة أولاً حتى تسمح بتنفس النعناع.

يترك ليجف ولكن ليس تحت أشعة الشمس حتى لا يفسد. حفظ النعناع بالماء: في هذه الطريقة يتم وضع النعناع في برطمان زجاجي أو وعاء.

يتم إضافة كمية مناسبة من الماء البارد حتى يغمر النعناع.

في حالة وجود أوراق تحت مستوى سطح الماء يجب إزالته والتخلص منها.

هذا الوعاء يتم إعلاقه بإحكام ثم وضعه أمام نافذة تطل على الشمس ولكن من الداخل وليس لأشعة الشمي مباشرة.

يجب الاحتفاظ بالبرطمان في درجة حرارة الغرفة وليس حار.

يتكر النعناع منقوع في الماء هذا سيبقيه طازج لوقت أطول.

يجب تغيير الماء كل يومين على الأقل حتى لا تفسد الأوراق وتذبل.

عند الاستخدام يتم إخراج أورق النعناع وغسلها بالماء العادي. عمر شويل - جدة حفظ النعناع الأخضر بحيل منزلية - ثقفني

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