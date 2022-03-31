نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تحري هلال شهر رمضان السعودية 1443 وتحديد أول أيام شهر الصوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان 1443، وهذا على حسب ما أعلنته المحكمة العليا في المملكة، حيث اقترب شهر الخير والطاعات بل وأفضل شهور السنة، فيه تنزل القرآن على خير الأنام، وبه ليلة ثواب قيامها خير من عبادة ألف شهر ألا وخي ليلة القدر، يترقب المسلمون موعد قدوم شهر رمضان من كل عام، وإعلان اللجان الشرعية في الدول الإسلامية أول أيام شهر الصوم، حيث تتزين المساجد وتعج بالمصلين ليلاً نهار، وتجتمع الأسر على مائدة الإفطار على مدار ثلاثين يوم وهو ما لا يحدث في أي شهر أخر.

المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال شهر رمضان 1443

دعت المحكمة العليا السعودية اليوم الأربعاء 27 شعبان 1443، جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء الجمعة الموافق 29 شعبان الجاري، عقب غروب الشمس وفق الرؤيا الشرعية بالعين المجردة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

قالت المحكمة في بيانها أنه اتباعاً لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها تريد من جميع المسلمين في كل أنحاء المملكة، المشاركة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عقب غروب شمس يوم الجمعة القادم، وعلى من يرى الهلال إثبات شهادته لدى أقرب محكمة، وحثت من ليده القدرة على الترائي على المشاركة في تحري رؤية الهلال بجانب اللجان المشكلة، ويحتسب له الأجر والثواب لما أقدم عليه من أفعال البر والنفع.

متى أول أيام شهر رمضان المبارك 1443

هذا ما تترقبه القلوب لمعرفته بمشيئة الله مساء يوم الجمعة القادم، غير أن الحسابات الفلكية تؤكد أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم السبت الموافق الثاني من أبريل، وفي حالة موافقة الرؤيا الشرعية لما هو معلن من حسابات فلكية سيكون أول أيام شهر الصوم يوم السبت القادم، لنبدأ عدة الشهر، وفي حالة الثبوت سيكون أول الأيام هو يوم الأحد.

يهل علينا شهر رمضان هذا العام وقد خففت المملكة من القيود والإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين، ليعود اصطفاف المسلمين في صلاة التراويح وإلغاء للتباعد.