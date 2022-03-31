وزارة التربية تعلن توقيت الدوام المدرسي في رمضان بالكويت

أعلنت وزارة التربية بالكويت في بيان رسمي عن توقيت الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، وذكر وزير التربية الكويتي علي اليعقوب تفاصيل الدراسة خلال شهر رمضان ومواعيد بداية اليوم الدراسي وزمن الحصة المقرر كما أضاف أن القرار سيطبق على جميع المراحل التعليمية ويتم العمل به في جميع المدارس بالكويت لملائمة خصوصية اليوم الدراسي خلال الشهر المبارك.

الجدول الدراسي المعدل بالكويت

جاء بيان وزارة التربية الكويتية أن تعديل توقيت اليوم الدراسي يشمل مدارس التعليم العام، والمدارس الخاصة، والتعليم الديني ومرحلة رياض الأطفال، ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بتوقيت الدوام الرسمي في جميع المنشآت التعليمية المستهدفة، وتسعى وزارة التربية بالكويت للنهوض بالعملية التعليمية وتنظيم العمل التربوي وخطتها الدراسية خلال العام الدراسي الحالي 2021_2022، وذلك بعد تغيير الجدول الوزاري خلال شهر رمضان بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل.

الدوام المدرسي في رمضان بالكويت

وضعت الوزارة مواعيد رسمية لبداية العام الدراسي في جميع المؤسسات التعليمية داخل المملكة سيتم العمل بها خلال شهر رمضان، وجاء التوقيت الجديد كالآتي:-

يبدأ اليوم الدراسي في جميع مدارس المملكة ورياض الأطفال من الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت الكويت.

جميع المؤسسات التعليمية المستهدفة من القرار مسؤولة عن تطبيق التوقيت الجديد في جميع المحافظات.

نوهت الوزارة جميع المسؤولين بعدم تجاوز التوقيت المقرر والعمل به وفق النظام المتعارف عليه داخل المؤسسة.

تتولى إدارة المدرسة وضع جداول الدوام الجديدة خلال شهر رمضان المبارك.

وضعت وزارة التربية الجدول الرسمي الجديد على موقعها الرسمي على تويتر.

يتضمن الجدول الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة مدة توقيت بداية اليوم الدراسي ومدة الحصص الدراسية خلال شهر رمضان.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان في الكويت

أكدت وزارة التربية بالكويت أن القرار الجديد سيطبق بداية من شهر رمضان المبارك لعام 1443 فقط، وبعد ذلك تلتزم المؤسسات التعليمية بالتقويم الدراسي الرسمي لوزارة التربية، ونشرت الوزارة التقويم الدراسي المعدل للعام الدراسي الحالي الخاص بالتعليم الديني على موقعها الرسمي، وأعلنت أيضاً عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية للوظائف الإشرافية كما أضافت الوزارة أن القرارات الجديدة بخصوص الدراسة سيتم نشرها خلال الأسبوع الحالي.