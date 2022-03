فرصة جديدة لانتزاع الصدارة.. موعد مباراة ليفربول وواتفورد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وواتفورد ، في إطار جولات الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، وضمت مباريات الجولة 31 من البطولة الأقوى إنجليزيًا وأوروبيًا وعالميًا، يستضيف مساء السبت 2 أبريل 2022 ملعب ستاد آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية والنارية، والتي تجمع فريقا واتفورد وليفربول ، والتي يسعى فيها الفريقان للفوز وحصد النقاط الثلاث، مع اختلاف أهداف ودوافع كلاهما من اللقاء المرتقب.

في السطور المقبلة، سنستعرض تفصيلًا الكواليس وآخر الأخبار و موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم الـ30 من البريميرليج ، فضلًا عن تاريخ مواجهات ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي .

مرة أخرى يجدد فريقا ليفربول وواتفورد الموعد مع مواجهة جديدة، ضمن لقاءات الإياب من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث أسفرت مواجهة الدور الأول، عن فوز الريدز بخماسية نظيفة، والتي شهدت تسجيل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هاتريك (3 أهداف).

فيما يلي نتناول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الأسبوع 31 :

وتشهد الجولة الحادية والثلاثين مواجهات قوية لفرق القمة في الدوري الإنجليزي .

يأتي في أبرزها مباراة ليفربول وواتفورد في افتتاح الجولة.

تليها مباراة تشيلسي وبرينتفورد ، وفي نفس التوقيت تُلعب مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي .

على أن تُختتم مباريات السبت بلقاء قوي يتمثل في مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي .

نادي ليفربول

مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي ليفربول الإنجليزي ، نبدأ تغطيتنا للقاء الهام.

Next up, @WatfordFC at Anfield

