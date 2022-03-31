عاجل.. مسؤول بالبنتاجون يؤكد بدء انسحاب القوات الروسية من موقع تشيرنوبل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم الأربعاء، الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة فى محورى كييف وتشرنيجوف. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنها تقوم بإعادة مخططة لتجميع القوات الروسية فى محورى كييف وتشيرنيجوف.

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