فان دايك يكتشف خسارة مصر على الهواء.. ويعلق على خروج صلاح

تفاجأ قائد المنتخب الهولندي، فيرجل فان دايك، على الهواء مباشرة، بنتيجة المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022.
وبعد لقاء المنتخب الهولندي أمام نظيره الألماني، بمباراة ودية في أمستردام، مساء الثلاثاء، أخبر صحفي قائد المنتخب الهولندي فيرجل فان دايك، بأن زميله في ليفربول، محمد صلاح، قد ودع المونديال بخسارته أمام السنغال.
وطُلب من فان دايك توجيه كلمة لمحمد صلاح بعد الخروج المحبط أمام السنغال، فتفاجأ فان دايك وقال: "هل خسر؟".
وبعد إخباره بالنتيجة، قال فان دايك: " حسنا، بالتأكيد أنني أشعر بالأسف تجاه مو (صلاح) ولمصر، لكن كرة القدم أحيانا ما تكون على هذا النحو".
وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيحول خيبة الأمل إلى نجاح لبقية الموسم. لا يزال لدينا كل شيء نلعب من أجله (في ليفربول)، لذلك لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا تحقيقها. أما بالنسبة لساديو (ماني)، أتمنى له كل التوفيق، وإذا كان في مجموعتنا (بكأس العالم)، فسيحتاج إلى هذا التوفيق".
يذكر أن فان دايك ومنتخب هولندا وصلا لكأس العالم 2022 مبكرا، بعد تصدرهم مجموعتهم بالتصفيات الأوروبية.
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