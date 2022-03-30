نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 وزارة التربية الجزائرية tharwa education في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022، يبحث الآلاف من مواطني الجزائر عن فضاء اولياء التلاميذ 2022. وهو بوابة إلكترونية وضعتها وزارة التربية والتعليم الجزائرية. حيث تحرص من خلال هذه الخطوة على رقمنة قطاع التعليم في الجزائر من أجل تسهيل الأمور على كل الراغبين في الحصول على النتائج. وهذا عبر رابط فضاء الاولياء كشف النقاط من خلال الإنترنت. وهذا الأمر يوفر الجهد على كل الاشخاص الراغبين في استخراج النتائج من خلال فضاء الاولياء كشف النقاط بالنسبة لكل التلاميذ في مختلف المراحل الدراسية بالجزائر. الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويمكنهم الولوج عبر رابط tharwa.education.gov.dz. ثم اتباع الخطوات المطلوبة من أجل الحصول على نتائج الفصول عن بعد دون عناء التنقل إلى المدارس. وسنخصص موضوعنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري لموضوع موقع فضاء الاولياء، تابعوا معنا التفاصيل.

فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022

بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني يبحث المواطنين في الجزائر عن فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022. وهذا من أجل القيام باستخراج النتائج التي تحصل عليها التلاميذ المتمدرسون من خلال فضاء اولياء التلاميذ 2022. والذي أتاحته وزارة التربية والتعليم الجزائرية في ظل الظروف الراهنة التي شهدتها البلاد بسبب انتشار وباء كورونا في مختلف أرجاء الوطن.

فضاء اولياء التلاميذ 2022

تزامنا مع اقتراب عطلة الفصل الثاني، يبحث الأولياء عن رابط فضاء اولياء التلاميذ 2022. ويمكنهم الدخول إلى هذه البوابة الإلكترونية لاستخراج كشف النقاط الخاص بالتلاميذ عبر موقع tharwa.education.gov.dz. وتطمح الوزارة من خلال هذا إلى تسهيل الأمور على المواطنين الجزائريين، الذين ينتظرون موعد استخراج نتائج أبنائهم على أحر من الجمر قبل الدخول في العطلة الربيعية.

فضاء الاولياء 2022

من المرجح أن يتم إطلاق النتائج الخاصة بالتلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي. وهذا عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ 2022 بتاريخ يوم الخميس 30 مارس 2022. والذي يصادف آخر يوم دراسي في الفصل الثاني، ويتم استخراج كشف النقاط الخاص بكل تلميذ عبر فضاء الاولياء 2022 فور إتاحة النتائج. ويتوجب على ولي الأمر أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

أولا: الولوج إلى رابط موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط عبر الإنترنت.

ثانيا: ينقر على زر تسجيل جديد إن لم يكن له حساب من قبل، وفي حال كان لديه حساب من قبل ما عليه سوى أن يقوم بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثا: يتوجب على الولي إدراج كل المعلومات اللشخصية في الأماكن المحددة لها. ثم يكتب المعلومات الخاصة بابنه المتمدرس ومستواه الدراسي والفصل الذي ينتمي له.

أخيرا، ينقر على رمز السؤال من الموقع، وسيتم عرض كشف النقاط عبر فضاء الاولياء 2022.

فقدان كلمة مرور فضاء الاولياء

تجدر الإشارة إلى أنه في إمكان أولياء التلاميذ أن يقوموا باسترجاع كلمة المرور في حالة نسيانها. ويتوجب عليهم في هذا الوضع أن يدخول إلى موقع فضاء الاولياء، ثم الضغط على عبارة نسيت كلمة المرور. بعد ذلك يكتب البريد الإلكتروني الذي سجل به من قبل في الإطار المحدد له، أما إن نسي المستخدم البريد الإلكتروني الخاص به عليه أن يتواصل مع مدير المدرسة التي يدرس فيها التلميذ لاسترجاعه.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022. هذا الأخير خصصته وزارة التربية والتعليم الجزائرية بعد استحداث الرقمنة في ميدان التعليم. ويمكن للأولياء استخراج النتائج من خلال فضاء اولياء التلاميذ مثلما وضحنا لكم من خلال الرابط الإلكتروني للبوابة. tharwa.education.gov.dz 2022، ومن المقرر أن يتم نشرها قبيل شهر رمضان المبارك.