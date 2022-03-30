تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2022 نتائج كشف نقاط الفصل الثاني

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2022، من التمكن من كشف نقاط التلاميذ والاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني التي أعلنت الوزارة عن الإنتهاء من تصحيح جميع الإختبارات النهائية، والتي جاءت وفقاً للعديد من الضوابط والاليات التي التزم بها الكثيرون من الطلبة، ومنذ أن تم الانتهاء عن نتائج الاختبارات وأصبحت عملية التساؤلات مستمرة من قبل الملايين حول النتيجة.

اتاحت الوزارة رابط النتائج التي أصبحت حديث الصغير والكبير في الساعات القليلة الماضية، فالكل يرغب في كشف نقاط الفصل الفصل الأول للعام الدراسي 2022، والذي سيكون متاح للطلاب عبر موقع ثورة التعليم أو موقع وزارة التربية الوطنية، ونظراً للتسهيل على التلاميذ وأولياء الأمور وخاصة في ظل أجواء وجود فيروس كورونا، يمكن الآن الحصول على النتائج والمعدلات إلكترونيا، ليس من الضروري التوجة إلي المدرسة، في هذا التقرير سنقدم لكم اسهل الطرق للدخول والحصول على النتائج والمعدلات.

تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2022

طريقة تسجيل الدخول لا تحتاج منكم سوي الدخول على رابط موقع فضاء ومنها تتبع خطوات التسجيل الجديد والتي تتطلب منكم إضافة وتسجيل البيانات والمعلومات، بعدها تتمكن من الحصول على نتائج كشف نقاط الفصل الثاني.

يواصل أولياء الأمور التسجيل في فضاء منذ الصباح الباكر، وتسهيلا لجميع الأولياء يمكنك الاطلاع اما علي الخطوات التالية أو مشاهدة الفيديو.

يعد موقع ثروة أو فضاء أولياء التلاميذ أحد أكثر المواقع الإلكترونية التي يتم عليها عمليات البحث منذ صباح أمس من قبل ولي أمر الطلاب والطالبات من أجل متابعة نتائج أبنائهم، حيث يتيح أيضا الموقع لأولياء الأمور متابعة وقياس مستوي الأبناء خلال العام الدراسي بسهولة ويسر، من خلال التقارير الشهرية التي يقدمها الموقع الأولياء.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

ينبغي عليك اولا الدخول إلي موقع tharwa.education.gov.ds ومن ثم القيام بالنقر فوق أيقونة تسجيل جديد وذلك إذا كان لم يكن لديك حساب من قبل، بعدها قم بتسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور، بعد ذلك عليك ان تسجل بياناتك الشخصية المطلوبة والعنوان بالتفصيل ثم الضغط على التالي، ثم بعد ذلك قم بإضافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

طريقة الإستعلام عن النتيجة إلكترونيا

أهم شي يجب عليك فعله كي تستطيع التمكن من الحصول على النتائج والمعدلات هو التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ، بعدها يكون الأمر سهل ومبسط جدا وهو تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص وزارة التربية الوطنية .

. تسجيل الدخول من خلال وضع اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط هنا علي أيقونة كشف النقاط.

النقر على أحد الفصول الدراسية الذي تود معرفة نتيجته.

الضغط علي كشوف نتائج نقاط الأبناء.

النقر على النتيجة الآن.

الختام: وصلنا معكم إلي نهاية هذا التقرير والذي نتمني من خلاله أن يكون النجاح مصير كل الأبناء والبنات، ونذكركم قبل أن نترككم أننا مستعدون كفريق عمل للرد على استفسارات وتساؤلات حول هذا الموضوع تسجيل دخول فضاء أولياء التلاميذ 2022.