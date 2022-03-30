الرئيس التونسى: اجتماع أعضاء مجلس النواب المعلق محاولة للانقلاب وتآمر

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومى فى تونس، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ يوليو الماضى، بناء على الفصل 72 من الدستور.





وحسبما أفادت وكالة "تونس- إفريقيا" للأنباء، وصف قيس فى كلمة له، الجلسة العامة الافتراضية، التى عقدها، الاربعاء، أعضاء فى البرلمان، إثر دعوة من مكتبه، بـ"محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلى والخارجى".

وقال الرئيس التونسى إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب"، مشددا، فى المقابل، على أنه هناك "شعب سيحمى الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة"، وفق تعبيره.

وتساءل الرئيس التونسى عن تلك الجلسة الافتراضية للبرلمان، والتى تم خلالها المصادقة على قانون يلغى جميع المراسيم الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية الماضى، وقال إنها "جلسة فاقدة لكل مشروعية".

وتابع: "ماذا يتحدّثون عنه، وبأية قوانين يحلمون.. هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة... الدولة مؤسسات وشعب، وهم يعرفون أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق". واعتبر أن ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ل''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''، حسب قوله.

من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية فى الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.

وحذر الرئيس التونسى، فى ذات السياق، من أن "أى لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية و العسكرية.. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدى هؤلاء الذى حاولوا الانقلاب عليها".

كما حذر من "أية مضاربة بقوت التونسيين"، وقال "إنها محاولات ستواجه بالقانون"، معتبرا أن "البعض يريد الفتنة والتنكيل بالشعب"، وفق تقديره.

يذكر أن الفصل 72 من الدستور، الذى ذكره الرئيس التونسى فى كلمته، ينص على ما يلى "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وكان الرئيس التونسى قد أعلن ليل 25 جولية من العام المنقضى عن قرارات استثنائية جمد بموجبها جميع سلطات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، مع إقالة رئيس الحكومة السابقة وبعض أعضائها.