وزير الخارجية الأوكرانى يدعو إلى تشديد العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، الأربعاء، إنه يتعين تشديد العقوبات الدولية على روسيا وزيادة تسليح أوكرانيا، بينما تتواصل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.





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